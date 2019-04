O Presidente dos Estados Unidos ainda não se tinha pronunciado sobre a crise que se vive neste momento na Venezuela e, num texto escrito no Twitter, como já é habitual, Trump reagiu e disse que está “a acompanhar a situação a Venezuela de muito perto” e que “os EUA apoiam o povo venezuelano e a sua liberdade”.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!