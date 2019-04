Acerca das notícias publicadas esta semana, “referentes à caducidade do contrato de uma colaboradora da empresa Concentrix, em Braga, a Randstad esclarece que as declarações oficiais do Sindicato de Trabalhadores do Call Center não correspondem à verdade”.

Segundo a Randstad, “a atual situação [despedimento da trabalhadora agredida em Braga] em nada está relacionada com o incidente registado em novembro de 2018 e no qual a colaboradora foi agredida por um colega”.

“A Randstad é uma empresa que assume uma posição de tolerância zero face a abusos e assédios, repudiando totalmente qualquer comportamento desta natureza”, comunicou a Randstad, pelo que “por esse motivo, o trabalhador em questão foi despedido, com justa causa, no seguimento de um processo disciplinar instaurado pela empresa”.

“Desde o início deste ano, a empresa Concentrix regista uma menor necessidade de postos de trabalho associados à área de actividade daquela trabalhadora em causa, pelo que foi efetuada a revisão em baixa dos mesmos”, refere ainda a Randstad.

“A rescisão do contrato com a colaboradora faz parte deste contexto, esta situação em nada está relacionada com os acontecimentos de novembro passado e observou todos os requisitos legais inerentes à situação”, acrescenta no mesmo comunicado a Randstad.