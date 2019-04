O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma multa de 4.782 euros ao Benfica devido ao atraso de Bruno Lage para a ‘flash interview’, após o jogo frente ao Sp. Braga, no último domingo.

"O treinador principal do SL Benfica, Bruno Nascimento, apenas chegou à zona de flash interview 8 minutos após a intervenção do último jogador. Não tendo sido apresentada justificação para o atraso e foram realizadas várias tentativas da equipa dos delegados no sentido de chamarem o referido treinador, que se encontrava no interior do balneário"", lê-se no mapa de castigos, citado pelo Record.

Recorde-se que o Benfica ganhou em Braga por 4-1 e está na liderança isolada do campeonato com 78 pontos.