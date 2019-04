O PCP já reagiu ao golpe militar desencadeado por Juan Guaidó para condenar “veementemente a nova intentona golpista contra a Venezuela e o seu povo”.

Os comunistas defendem, em comunicado, que as movimentações são protagonizadas por “forças de extrema-direita responsáveis por ações de grande violência, com o apoio de um grupo de militares, e o suporte da administração norte-americana de Trump e de governos reacionários do chamado Grupo de Lima”.

O PCP defende ainda que o Governo português deveria “condenar a ação golpista e rejeitar a constante ingerência e operação de desestabilização e subversão de que são alvo a Venezuela e o seu povo””

“Será esta a posição que, em coerência com os princípios da Constituição da República e o Direito Internacional, defenderá os interesses nacionais, incluindo os da comunidade portuguesa na Venezuela”, conclui a nota divulgada esta tarde pelo gabinete de imprensa do PCP.