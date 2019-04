Centenas de pessoas estão concentradas na praça Altamira, em Caracas, na Venezuela, onde gritam pelo fim da "usurpação" no país e apelam à democracia.

No entanto, até agora os ânimos mantinham-se relativamente calmos, mas de acordo com vários meio de comunicação internacionais, um veículo militar atropelou um grupo de vários civis que se encontram na praça Altamira.

VENEZUELA URGENTE

Em Caracas, veículos blindados do exército avançam sobre civis tentando conter avanço da multidão para a sede do governo. pic.twitter.com/GhlCy1WaSI — O Planeta Azul (@oplanetaazul) 30 de abril de 2019





Segundo o jornal britânico The Guardian, várias imagens obtidas pela BBC mostram centenas de protestantes em confronto perante outos tantos militares leais a Nicolás Maduro numa auto-estrada mesmo junto da base aérea de La Carlota, em Caracas.

As forças do presidente do país contam, para já, com três veículos militares para aguentar a multidão que sai às ruas.

A mesma publicação escreve ainda que dos três veículos militares, um se encontrava-se a disparar um canhão de água aos protestantes tendo chegado mesmo a atropelar vários civis, acabando depois por recuar, já depois de os atingir.

A Reuters também confirmou o incidente.

#Venezuela National Guard vehicle runs over protesters in #Caracas, who were throwing stones and hitting vehicle with sticks - @ReutersTV — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) 30 de abril de 2019