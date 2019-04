Bruno Fernandes foi, esta terça-feira, impedido de entrar na tenda VIP do Estoril Open por vestir calções.

De acordo com o Record, o problema foi resolvido depois de arranjarem umas calças ao futebolista do Sporting, que acabou por poder assistir às partidas do evento.

Segundo o mesmo jornal, a organização do Estoril Open impede, há vários anos, que os convidados masculinos frequentem aquele espaço de calções.

Nas redes sociais, alguns futebolistas decidiram brincar com Bruno Fernandes e o próprio jogador reagiu à situação com algum humor.

“Um gajo vem ver ténis ao sol e já nem pode usar calções para apanhar um solzinho”, escreveu no Instagram.