A PSP apreendeu drogas duras, heroína e cocaína, durante uma operação desencadeada no Bairro da Sé do Porto.

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, desencadeou a operação policial no âmbito do combate ao crime de tráfico de estupefacientes na área do bairro da Sé, no centro da cidade do Porto.

A operação consistiu em cinco buscas domiciliárias e uma busca não domiciliária, junto do referido aglomerado habitacional, no casco histórico do Porto, tendo sido detido três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 60 anos, residentes no Porto.

A PSP apreendeu heroína e cocaína suficientes para cerca de 298 e 327 doses individuais respetivamente, a quantia de 1.988 euros, dois relógios, dois radiotransmissores e uma máquina fotográfica.

Os quatro detidos serão esta terça-feira presentes às autoridades judiciárias para aplicação das respetivas medidas de coação.