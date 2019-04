Ministro dos Negócios Estrangeiros deixa apelo a portugueses a viver na Venezuela

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, publicou no Twitter vários apelos e palavras de ordem para o povo sair à rua com as Forças Armadas para dar início à fase final da chamada “Operação Liberdade”, que conduzirá ao “fim definitivo da usurpação”.