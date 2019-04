O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel, deteve o suspeito, de 25 anos, na sequência de uma investigação que durava há cerca de seis meses, relacionada com a prática do crime de tráfico de estupefacientes, segundo foi revelado pelo capitão Luís Alves, da Guarda Nacional Republicana.

A GNR refere ter apurado que o jovem se dedicava à plantação de cannabis dentro das suas residências, para depois vender diretamente a consumidores, utilizando para o efeito estufas dotadas de sistema de ventilação e aquecimento.

O arguido, para além da venda do estupefaciente por ele produzido (folha de cannabis), ainda vendia haxixe e MDMA e das diligências resultou a realização de duas buscas domiciliárias e uma em veículo, tendo sido apreendidas 3.834 doses de resina de haxixe,

910 doses de liamba, 77 doses de MDMA, sete sementes de planta de cannabis, três estufas para o cultivo de cannabis, três balanças de precisão, três facas utilizadas no corte do estupefaciente, quatro telemóveis, um automóvel e 8.255 euros em dinheiro.

O detido será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, da Comarca de Porto Este, após o que serão decididas as respetivas medidas de coação.