Esta terça-feira ficou a saber-se que Portugal tem mais 17 novas praias com Bandeira Azul.

A novidade foi anunciada pela coordenadora do programa Bandeira Azul, Catarina Gonçalves, durante a Conferência de Imprensa do Programa Bandeira Azul, que se realiza na Fábrica da Água de Alcântara das Águas do Tejo Atlântico, em Lisboa.

Além disso, foi ainda divulgado que Portugal tem 352 praias galardoadas este ano, colocando assim o país em sexto lugar de uma lista onde constam cerca de 50.

No norte, as novas praias com bandeira azul são a praia do Parque Dr. José Gama, em Mirandela, e a praia de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia.

Já no centro, as praias com bandeira azul são as seguintes: Cabo Mondego, Cova Galo Hospital, Murtinheira e Tamargueira, Avô e Arainho.

Na Região do Tejo há mais seis praias com bandeira azul que o ano passado, como é o caso das Fontes, em Abrantes, no interior, Salgados, na Nazaré, Santo Amaro e Torre, em Oeiras, a Praia da Rainha, em Almada, Janeiro de Baixo, em Pampilhosa da Serra.

A Região do Alentejo tem 35 praias com bandeira azul este ano, mais três que o ano anterior: Almografe Sul, Furnas Mar e Malhão Sul, todas em Odemira.

No Algarve, este ano foram distinguidas 88 praias, havendo assim menos uma praia em destaque como aconteceu no verão do ano passado.

Na ilha dos Açores serão hasteadas 39 bandeiras: Salgueiros, na ilha Terceira, Almoxarife, na ilha do Faial, e Vinha da Areia, em São Miguel.

Já na Região Autónoma da Madeira há 17 praias premiadas, são elas: Ribeira do Natal, Barreirinha e Calheta.

Veja aqui o mapa das praias com Bandeira Azul este ano.