Milhares de pessoas aguardaram a equipa do Sporting no Pavilhão João Rocha para comemorar o título de Campeão da Europa de Futsal.

Entre os festejos, e perante centenas de crianças que se encontravam no interior do Pavilhão João Rocha, o animador de serviço decidiu começar um cântico dirigido aos adeptos do Benfica com vários palavrões à mistura. “De manhã começa o dia a fo*** os lampiões”, ouviu-se repetidamente no interior do recinto com a direção do Sporting presente no local.