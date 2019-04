Hoje, a partir das 20 horas, ouve-se de novo o hino da Champions, que a partir deste momento caminha a passos largos para o jogo derradeiro.

Nesta fase da competição, a grande surpresa é claramente o jogo que acontece já esta terça-feira, entre os outsiders Tottenham e Ajax, que confirmou há vários jogos que é a equipa-sensação da edição deste ano da prova milionária.

Também os spurs, diga-se, entram na categoria improvável desta Liga dos Campeões. Os comandados de Mauricio Pochettino apostam todas as fichas na prova europeia depois de uma época sem conquistar quaisquer títulos nas competições caseiras. Há várias jornadas arredado da luta pelo título na Liga inglesa, o Tottenham volta a marcar presença nesta fase da prova passados 57 anos – a última vez que chegou às meias-finais foi na temporada de 1961/62, tendo sido eliminado pelo Benfica, que venceu a prova.

Refira-se que a proeza de atingir esta fase da Champions ganha relevância pelo facto de o emblema inglês não ter feito qualquer contratação nas últimas duas janelas de transferências – no mercado de janeiro de 2019 e no de verão de 2018.

Esta situação chegou a dar que falar, já que o Tottenham fez história no início deste ano ao tornar-se o primeiro clube da história do futebol inglês sem contratar durante um ano.

Recorde-se que uma das principais razões para o clube não se ter reforçado se prendeu com as obras milionárias levadas a cabo no antigo White Hart Lane. Os spurs estrearam-se no início de abril no New Tottenham Hotspur Football Stadium, depois de terem jogado nos últimos tempos em Wembley, casa do clube londrino durante o período em que o seu recinto esteve em obras.

Ajax: o outsider cínico Para chegar à final da prova no Estádio Metropolitano, em Madrid, o Tottenham, como já foi referido, terá pela frente um dos históricos do futebol europeu, os holandeses do Ajax, quatro vezes campeões europeus, a última das quais em 1995, pela mão de Louis van Gaal. OAjax foi, de resto, a equipa responsável pela eliminação do tricampeão europeu Real Madrid, da Juventus de Cristiano Ronaldo e... do Benfica, ainda durante a fase de grupos desta edição da competição.

O emblema holandês chegou às meias--finais pela primeira vez em 22 anos e tornou-se também a primeira equipa de sempre a chegar a esta fase depois de ultrapassar três pré-eliminatórias.

Os comandados de Erik Ten Hag – que conta com o português Bruno Varela – têm dado autênticos espetáculos de futebol e a prova maior é o afastamento de dois dos principais candidatos a levantar o troféu desta Champions.

A final inédita Uma coisa está garantida: a Liga dos Campeões terá uma final inédita, já que o Tottenham nunca chegou ao jogo derradeiro e o Ajax nunca defrontou Barcelona ou Liverpool na decisão da prova. Catalães e reds são os protagonistas na segunda meia desta Champions, que tem a primeira mão marcada para esta quarta-feira, em Camp Nou.

Messi e companhia estão, de resto, a protagonizar uma época sensacional: antes de conquistarem o bicampeonato em Espanha, neste sábado, o Barça já tinha vencido a Supertaça espanhola, pelo que a equipa de Ernesto Valverde segue na linha da frente em todas as competições. Além de disputar o título europeu, o Barcelona poderá também vencer a Taça do Rei – em que irá medir forças com o Valencia na final.

Para fazer o pleno nas finais da presente época, o conjunto que conta com o internacional português NélsonSemedo terá que vencer a turma do alemão Jürgen Klopp, que continua à procura de conquistar o seu primeiro título ao serviço do clube inglês, que orienta desde 2015.

O Liverpool procura alcançar a segunda presença seguida na decisão da prova, depois de na época passada ter sido derrotado pelo Real Madrid (3-1).

Além da boa campanha na prova europeia, Salah e companhia continuam a sonhar com a vitória na Premier League – a duas jornadas do final da prova, os reds estão no 2.o lugar na tabela, a um ponto do Man. City. Há quase 30 anos que o Liverpool não vence a Liga inglesa, enquanto os citizens tentam alcançar o primeiro bicampeonato da sua história.

De volta ao duelo milionário, catalães e ingleses seguem empatados no que diz respeito aos troféus conquistados, com cinco para cada, a par do Bayern de Munique, e apenas superados pelo recordista Real Madrid (13) e pelo AC Milan (7).

Messi: rei dos marcadores Depois de ter feito o golo do título espanhol no sábado – o 34.o em 35 jogos em La Liga, números que o colocam como o melhor marcador entre as principais ligas europeias –, o internacional argentino é ainda o rei da Champions na mesma categoria. Com dez golos apontados até agora, Messi é o melhor marcador da prova. Resta assim saber se a veia goleadora vai ajudar o Barcelona a recuperar um troféu que não conquista desde 2015.