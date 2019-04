Aos 85 anos, o imperador japonês Akihito abdica do trono, que será agora ocupado pelo seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Naruhito, de 59 anos.

Naruhito torna-se assim no 126.º soberano da mais antiga monarquia reinante do mundo.



Este ‘abandono’ do trono em vida não é feito único na história do Japão, mas já não acontecia há mais de 200 anos, a última vez foi em 1817.

O imperador Akihito abdicou do trono devido à sua idade avançada e consequentes problemas de saúde.