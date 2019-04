Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano garantiu que um a coligação internacional liderada pelos EUA contra o Daesh, vai bater-se em todo o mundo de forma a "garantir a derrota duradoura destes terroristas e para que todos os seus dirigentes remanescentes sejam levados à justiça".

As declarações surgem no seguimento do surgimento de um vídeo divulgado esta segunda-feira, onde aparece pela primeira vez em cinco anos, o líder dos terroristas Abou Bakr al-Baghdadi.

Não se sabe qual a data da gravação do vídeo, mas a pessoa que se apresenta como sendo o líder do Daesh menciona os ataques ocorridos no domingo de Páscoa no Sri Lanka.

Na mesma gravação existe também uma referência à batalha por Baghouz, que agora estará “terminada”, referindo-se àquela localidade do leste da Síria, que foi o último reduto territorial do autoproclamado Estado Islâmico a cair em março.

A mesma fonte disse ainda que os analistas do governo norte-americano "vão estudar o registo e remetê-lo aos serviços de informações para confirmar a sua autenticidade", não deixando de reafirmar que o grupo terrorista estava derrotado.