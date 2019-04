O trabalho da empresa consiste em garantir previamente a segurança do software utilizado pelas organizações, detetando as suas eventuais falhas e pontos fracos, pelo que além das organizações governamentais, trabalha para as grandes empresas de atividade financeira.

Instalada em Braga desde 2016, a empresa de origem israelita estava sediada na freguesia de Sequeira, nos arredores de Braga, onde começou com dez colaboradores, mas agora tem já 60 funcionários, projetando contratar mais cerca de 30 técnicos ao longo deste ano, investindo, com as novas instalações na cidade de Braga, próximo de um milhão de euros, dispondo de mais de 1.400 clientes em 75 países com crescimento de 70 por cento ao ano.

Com origem em Israel, a Checkmarx é liderada por Emmanuel Benzaquen, o CEO da empresa, sendo Erez Geva o vice-presidente para a Investigação & Desenvolvimento, que se deslocaram a Braga para a inauguração das novas instalações, tendo marcado ainda presença, durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.