Primavera Public Services constitui uma unidade de negócio exclusivamente dedicada ao setor público, como recordou esta segunda-feira a mesma empresa, sediada em Braga.

Especializada na gestão de parques empresarias, a ICEP Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A. “procura sempre seguir os cânones de transparência, rigor e agilidade dos processos que entrarão em vigor na Administração Pública, numa primeira fase, estendendo-se posteriormente a todas as empresas”, como afirmou fonte da empresa.

A diretora Administrativa e Financeira da Global Parques, Isabel Tenreiro, destacou “as elevadas expectativas em termos de produtividade referindo que apesar da empresa não integrar a Administração Pública, procuramos adotar as medidas que acreditamos poderem trazer benefícios e, neste caso, contribuir para que a atividade seja pautada por valores como a transparência e o rigor, aliados à agilidade, produtividade e otimização de recursos e a faturação eletrónica é uma das medidas que ajudará a atingir tais objetivos”.

Atualmente a AICEP Global Parques faz a gestão de três parques empresariais: ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines, BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal, e Albiz – Parque Empresarial de Sintra.

Apesar de fazerem parte do seu leque de fornecedores e de clientes entidades públicas e entidades privadas, o objetivo é de que todas as faturas passem a ser tratadas de igual forma, por via eletrónica, sendo que mensalmente, em termos médios, a AICEP Global Parques emite cerca de 100 faturas a clientes e recebe cerca de 140 faturas dos seus fornecedores.

A AICEP Global Parques é especialista na gestão de parques industriais e em soluções de localização empresarial, procurando garantir condições de captação e acompanhamento da instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro, dedicando-se ainda à prestação de serviços de procurement para a instalação de atividades empresariais no território nacional.

A Primavera - Business Software Solutions, S.A. é uma multinacional portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de gestão e plataformas para integração de processos empresariais, possuindo “uma equipa experiente e altamente qualificada de 300 colaboradores, com presença em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau”.

Aquela empresa posiciona-se “como um parceiro e fornecedor de excelência de soluções tecnológicas que visam ajudar os atuais 40 mil clientes, espalhados por mais de 20 países, a gerir os seus negócios, distinguindo-se pela inovação contínua das suas soluções através de uma política de investimento em Investigação e Desenvolvimento e da participação da sua massa crítica em programas I&D de centros de investigação e universidades”, refere.