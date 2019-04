José Manuel Fernandes alertou hoje, em Vila Nova de Famalicão, “para a necessidade de Portugal reforçar a aposta na valorização da oferta de serviços no setor do turismo, com particular incidência ao nível da gastronomia, por forma a garantir a sustentabilidade de atividade que assume atualmente um peso de grande importância na economia nacional”.

“Tendo em conta o papel fundamental do turismo para a alavancagem do crescimento económico do país e também da União Europeia, impõe-se urgentemente uma estratégia para o turismo capaz de rentabilizar a atual conjuntura favorável para valorizar e para diferenciar pela excelência as nossas mais valias e potencialidades únicas, como é o caso da gastronomia”, como referiu o eurodeputado social-democrata, José Manuel Fernandes.

Destacando o contributo cada vez mais forte do turismo para o PIB nacional, José Manuel Fernandes enalteceu também “a capacidade demonstrada pelos empresários portugueses para assumir a dinamização e a potenciação do setor do turismo, num feito mais relevante por, em grande medida, esse sucesso se ter concretizado contra entraves e barreiras do Estado e da Administração Pública”, segundo acrescentou hoje durante a sua intervenção.

Como exemplo do processo havido por força da capacidade e do empreendedorismo de iniciativa privada, José Manuel Fernandes apontou o caso do empreendimento privado Aesacademy - Sociedade Gastronómica e Turística, desenvolvido por António Rodrigues, na freguesia de Ruivães sita no concelho de Vila Nova de Famalicão, do distrito de Braga.

“É um projeto assente estritamente em capitais privados, sobretudo direcionado para a formação e qualificação de mão-de-obra, o que representa um serviço de interesse público pelo que contribui para melhorar a qualidade da oferta do turismo, que pode ser bem aproveitado pelas entidades públicas na sua missão de ajudarem a desenvolver este setor”, explicou hoje José Manuel Fernandes, ao longo de mais um périplo pela região do Minho.

Com atividade formativa especialmente vocacionada ao nível da cozinha e da gastronomia, a Aesacademy tem já acolhido, entre outros, profissionais estrangeiros para especialização e graduação formativa, promovendo a internacionalização da cozinha portuguesa, e sobretudo da tradicional minhota.

Repudiando que haja ainda “mentalidades políticas com medo da iniciativa privada e de palavras como empreendedorismo e competitividade” – que são “essenciais para que haja melhores empregos e melhores salários e até bons serviços públicos” –, o eurodeputado deixa o repto para que “o Estado, o poder público, deixem de ser empecilho e entrave à iniciativa privada e ao empreendedorismo dos empresários portugueses”

Na União Europeia, o setor do turismo e atividades correlacionadas representam atualmente 10,3 % do PIB e 11,7 % dos empregos.

José Manuel Fernandes – que visitou outros empreendimentos no concelho – preconiza a criação do Programa Específico para o Turismo Sustentável, “uma proposta do PSD, com uma linha de financiamento já aprovada pelo Parlamento Europeu para o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, no valor de 338 milhões de euros”.