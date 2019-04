Évora foi o distrito mais quente desta segunda-feira, com a temperatura máxima a chegar aos 30ºC (e 12ºC de temperatura mínima). Seguiram-se Setúbal, Santarém, Castelo Branco, Beja e Faro, com temperaturas a oscilar entre os 27ºC e os 29ºC.

Lisboa atingiu uma temperatura máxima de 26ºC e no Porto os termómetros não ultrapassaram os 21ºC.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o calor vai continuar ao longo de toda a semana, sendo que as temperaturas vão chegar praticamente aos 30 graus Celsius em vária zonas do país nos restantes dias.

Na quinta-feira, para a capital portuguesa, está prevista uma temperatura de 29 graus, e este deverá ser o dia mais quente da semana, indica o IPMA.