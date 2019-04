O líder do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, apareceu agora, pela primeira vez em cinco anos, num vídeo de propaganda, divulgado esta segunda-feira pelo Daesh.

As imagens foram divulgadas pela Al-Furqan, e mostram o líder de barba ruiva e grisalha, vestido com um manto preto e um colete bege, sentado no chão com algo que aparente ser uma metralhadora, que se encontra mesmo ao seu lado.

Recorde-se que esta é a primeira aparição de Abu Bakr al-Baghdadi desde que realizou um sermão na Grande Mesquita de Al-Nuri em Mossul, no Iraque, há precisamente cinco anos (2014).