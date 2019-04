O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai receber Benfica e FC Porto, na sequência dos pedidos enviados ao órgão federativo, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do organismo.

Fonte do CA afirmou que este órgão vai receber os dois clubes, como é, aliás, prática, sempre que recebe estes pedidos por qualquer clube de qualquer modalidade ou escalão.

Os pedidos de Benfica e FC Porto surgiram após os encontros da 31.ª jornada, na qual os encarnados saíram vencedores do duelo com o SC Braga (4-1) e o dragão empatou (2-2) em Vila do Conde, no reduto do Rio Ave.