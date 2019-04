Esta segunda-feira, António Peixoto e o filho estiveram a ser ouvidos no tribunal pelo juiz de instrução Ivo Rosa, mas o SOL sabe que nem um nem outro prestaram declarações no âmbito da Operação Marquês, uma vez que António Peixoto é já arguido num processo que envolve o crime de falsificação de documentos, que surge de uma certidão extraída do caso que tem José Sócrates como principal arguido.

Recorde-se que a tese do MP, para provar que a pequena fortuna que esteve na Suíça em nome de Carlos Santo Silva é de facto de José Sócrates, passa pelas avenças recebidas por Farinho e Peixoto.

Tal como o SOL avançou na edição desta semana, Farinho foi entretanto notificado na qualidade de arguido num processo que resultou de uma certidão extraída da operação Marquês e é acusado de crimes de falsificação de documentos.

Este processo terá como coarguidos José Sócrates, o empresário Rui Mão de Ferro e ainda Jane Kirby, mulher de Domingos Farinho.