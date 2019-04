Ao final do dia desta segunda-feira, o advogado de Domingos Farinho, Soares da Veiga confirmou, à saída do tribunal, que vai também defender o professor da Faculdade de Direito de Lisboa num outro processo de falsificação de documentos, que surge de uma certidão extraída da Operação Marquês.

Recorde-se que Domingos Farinho, o professor suspeito de ser o autor do livro de José Sócrates “A Confiança no Mundo”, e António Peixoto, o blogger que escrevia sob o pseudónimo de Miguel Abrantes no blogue Câmara Corporativa, foram hoje ouvidos pelo juiz de instrução Ivo Rosa.

As audições, na qualidade de testemunhas, acontecem no âmbito da operação Marquês e, tal como o SOL avançou na edição desta semana, Farinho foi entretanto notificado na qualidade de arguido num processo que resultou de uma certidão extraída da operação Marquês.