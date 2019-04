O português João Domingues (214.º do ranking ATP) apurou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open.

O nortenho venceu o australiano Alex de Minaur, n.º 27 do ranking mundial, por 2-1 (6-2, 2-6 e 6-2). O português, recorde-se, acedeu ao quadro principal do único torneio português do circuito ATP depois de ter disputado o o qualifying no fim-de-semana.

Em sentindo inverso, Pedro Sousa (107º) foi hoje eliminado na primeira ronda, ao perder com o norte-americano Reilly Opelka (59.º).

João Sousa (51.º) entra amanhã em ação pela primeira vez no Clube de Ténis do Estoril. O vimaranense, campeão em título, vao defrontar o australiano Alexei Popyrin (113.º).