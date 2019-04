A fila de centenas de metros começou no local do acidente de viação, na Avenida Padre Júlio Fragata, em frente ao centro comercial Braga Parque, no sentido Norte-Sul, tendo a fila interferido na rotunda próxima, inclusivamente na direção oposta do trânsito.

A ocorrência foi registada por agentes da Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga, tratando-se de uma zona onde se registam vários acidentes rodoviários todos os dias.