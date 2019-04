Este domingo, os leões venceram a final da Liga dos Campeões o Almaty Kairat, do Cazaquistão, e fizeram história ao tornarem-se, pela primeira vez, Campeões da Europa de Futsal.

A equipa de Alvalade venceu por 2-1 e conquistou a Liga dos Campeões, a primeira da sua história.

Hoje, segunda-feira, a equipa dos verdes e brancos foi recebida na Câmara Municipal de Lisboa, pelo presidente da câmara, Fernando Medina, e pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas.

No local, estiveram vários adeptos eufóricos para receberem a equipa portuguesa e fazerem a festa em casa. De seguida, os festejos, que estão marcados para as 19h00, continuam no Pavilhão João Rocha.