Os trabalhadores das bilheteiras da CP nas estações de Santa Apolónia e Oriente, em Lisboa, entram esta terça-feira numa greve de 24 horas.

O coordenador da Fectrans (Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações), José Manuel Oliveira, disse à agência Lusa que esta paralisação tem como objetivo protestar "pela falta de trabalhadores".

No mesmo dia, trabalhadores da CP e da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) concentram-se em frente ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, para a "reivindicação de investimentos para o setor, a admissão de trabalhadores nas duas empresas, um plano eficaz para a recuperação do material circulante imobilizado, assim como a exigência de se cumprirem acordos assinados, no ano passado, nas duas empresas", revela a Fectrans.