Os rendimentos dos CTT estabilizaram no 1º trimestre de 2019 nos 176,9 milhões de euros. Este valor é semelhante ao registado no período homólogo do ano anterior.

De acordo com comunicado enviado às redações, “os rendimentos dos serviços financeiros cresceram 31,1% para os 7,8 milhões de euros, em resultado da continuação da importante recuperação da colocação dos títulos de dívida pública iniciada em novembro de 2018”.

Também o Banco CTT apresentou um crescimento de 18,9% para os nove milhões de euros.

“Nos rendimentos do Expresso & Encomendas, os CTT registaram um aumento de 2%, para os 36,7 milhões de euros; e os rendimentos do Correio e Outros registaram uma queda de 3,2% para os 123,3 milhões de euros. Esta redução deve-se à queda do tráfego de correio endereçado, pressionada por alterações no calendário de envio dos avisos de IMI do 1º para o 2º trimestre, alteração que também se verificará do 3º para o 4º trimestre, atenuada pela evolução positiva do mix de produtos (crescimento das receitas do correio registado e do correio internacional) e pelo aumento dos preços do Serviço Universal em 4,7% face ao período homólogo”, refere o comunicado.