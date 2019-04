O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) avisou, esta segunda-feira, depois de uma reunião realizada esta tarde com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) que, caso não haja acordo dentro de uma semana, poderá haver nova greve.

À saída da reunião, o porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, disse aos jornalistas que ali se encontravam que ficou “surpreendido” com a forma como a ANTRAM dirigiu a reunião, tendo deixado claro que se até ao final desta semana não houver acordo, os motoristas irão avançar com uma nova greve.

“É lamentável ter-se passado este tempo todo desde o pré-aviso de greve e hoje a ANTRAM dizer que está surpreendida com o que estamos a reivindicar”, afirmou Pedro Henriques, aproveitando para informar que os dois pontos principais que estão neste momento em cima da mesa no que diz respeito às negociações são o “reconhecimento oficial da categoria de motorista de matérias perigosas” e a atualização do salário base para cerca de 1200 euros.

“Estaremos aqui no próximo dia 7. Até lá, a ANTRAM tem uma semana para nos dar uma resposta, caso contrário, teremos que utilizar os meios que estão ao nosso alcance para reivindicar os nossos direitos”, avisou, adiantando que “um destes meios será um novo anúncio de greve”, disse ainda.

Recorde-se que no passado dia 15 de abril os motoristas de matérias perigosas deram início a uma greve - que durou três dias -, que deixou os postos de combustível de praticamente todo o país totalmente vazios.

Notícia atualizada às 18h02