Na madrugada desta segunda-feira, morreu o biólogo e ambientalista José de Almeida Fernandes, aos 87 anos.

José de Almeida Fernandes esteve, ao longo da sua vida, sempre ligado à formação e expansão de vários organismos relacionados com a defesa do Ambiente, tendo todo este trabalho sido reconhecido em 2010 com o Prémio Carreira Fernando Pereira.

De acordo com o jornal Público, muitos que tiveram a oportunidade de se cruzar com o ambientalista descrevem-no como sendo uma pessoa com um enorme conhecimento científico e que foi crucial para o desenvolvimento das políticas de conservação da natureza em Portugal.

“Do ponto de vista humano era uma jóia de pessoa”, disse também o biólogo Jorge Palmeirim à mesma publicação.