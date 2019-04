O ator Artem Tkachuck, que desempenhou o papel de jovem mafioso num filme premiado no festival de Berlim, foi morto por um gangue de jovens em Nápoles, este domingo.

O jovem de 18 anos, nascido na Ucrânia, estava no bairro de Chiaia quando foi esfaqueado duas vezes no estômago, consigo estava um amigo que também foi agredido.

Artem Tkachuck fez o papel de um jovem mafioso em ‘The Piranhas’ de Claudio Giovannesi, distinguido com o Urso de Prata para melhor argumento no Festival de Cinema de Berlim, que aborda os gangues liderados por adolescentes, um fenómeno preocupante naquela cidade italiana.

A polícia acredita que o motivo do crime terá sio o papel desempenhado pelo ator no filme, adaptado do romance de Roberto Saviano, autor de Gomorra.

De acordo com o Observatório Italiano para a Infância e Adolescência, citado pelo Guardian, 6,5% dos jovens de Nápoles pertencem a grupos criminosos.