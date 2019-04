Segundo confirmou esta segunda-feira o Comando Distrital da PSP de Braga, através de um comunicado, “ontem, pelas 17h35, na cidade de Braga, no âmbito do policiamento desportivo entre as equipas Sporting Clube de Braga e Sport Lisboa e Benfica, a PSP procedeu à detenção de dois cidadãos, adeptos do Benfica, com 37 e 29 anos de idade, por participação em rixa envolvendo adeptos apoiantes de ambos os clubes”, confirmando a notícia adiantada em primeira mão pelo Sol e pelo i, já ao final da tarde deste domingo.

“Durante a intervenção policial os suspeitos encetaram fuga, nunca obedecendo às ordens de paragem dos elementos policiais, tendo sido intercetados de imediato”, esclarece-se no mesmo comunicado policial onde se faz o balanço operacional daquela desta operação.

Ainda segundo o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga, “veio-se a verificar após a detenção que sob um dos detidos pendia um mandado de condução a Estabelecimento Prisional que foi cumprido”, enquanto o outro detido foi logo notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Braga.