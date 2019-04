Uma colisão entre um camião e quatro carros na CRIL, esta segunda-feira, provocou pelo menos um ferido ligeiro.

O trânsito no sentido Algés-Benfica na CRIL, em Lisboa, está condicionado.

De acordo com o Correio da Manhã, a circulação só está a ser feita na via da direita.



No local estão os Bombeiros de Algés e a PSP.