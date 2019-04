Dados do Instituto Nacional de Estatística ( INE ) mostram que os portugueses estão a viajar cada vez mais para o estrangeiro em férias ou lazer. O turismo nacional também está a aumentar.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, no final do ano passado, as viagens dos residentes em Portugal aumentaram 6,3% face ao terceiro trimestre. Das viagens feitas, a maioria (87,9%) foram em território nacional.

No entanto, as idas ao estrangeito estão a ganhar cada vez mais força: no final de 2018, foi registado um aumento de 30,8% neste tipo de viagens. Assim, as viagens para fora de Portugal representaram 12,2% das mais de cinco mil milhões realizadas no último trimestre de 2018.

Ao todo, em 2018 as viagens ao estrangeiro em lazer aumentaram 13,3%. Os principais destinos são países da União Europeia, como Espanha, França e Reino Unido.

Quanto à forma de marcar viagens no estrangeiro, os portugueses estão a usar cada vez mais a Internet. De acordo com o INE, 62,5% das viagens para fora de Portugal foram marcadas previamente desta forma. Mesmo no que diz respeito às viagens em território nacional, 20,4% foram marcadas antecipadamente com recurso à Internet.