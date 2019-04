O dono de um bar em Aljezur foi baleado mortalmente no domingo de manhã, no interior do estabelecimento.

Esta segunda-feira, a Polícia judiciária deteve o principal suspeito do homicídio, um homem de 41 anos, com quem a vítima tinha desavenças há vários anos.

“A Polícia Judiciária, através do DIC de Portimão, em trabalho conjunto com a Guarda Nacional Republicana de Portimão e Aljezur, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado e detenção de arma proibida”, lê-se no comunicado da PJ.

“O crime, cometido com arma de fogo, culminou conflitualidade existente entre o autor e vítima, que já decorria há vários anos. Apesar de ter agido de cara coberta, o autor foi identificado e posteriormente detido”, é ainda referido na mesma nota.

O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.