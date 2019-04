O jogador internacional checo Josef Sural, do clube turco Alanyaspor, morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente com o autocarro da equipa.

A agência estatal Anadolu adiantou que o acidente ocorreu quando a equipa estava a regressar de um jogo fora, contra o Kayserispor, no centro da Turquia. Outros seis outros jogadores ficaram feridos.

Por apurar estão ainda as causas do acidente.

O clube turco publicou um post no Twitter no qual dava conta da morte de Sural, de 28 anos, no hospital.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

Sural jogava como avançado na seleção checa desde 2013, contando já com 20 internacionalizações. Mudou-se do Sparta de Praga para o Alanyaspor em janeiro.