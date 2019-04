Aos gritos de “filhos da puta”, depois do Benfica ter ganho por 1-4 o Sporting de Braga, os adeptos foram lançando cadeiras do alto da bancada, apanhando de surpresa quem ia a sair por baixo, especialmente simpatizantes do Sporting de Braga, mas ainda elementos da massa associativa do Benfica estiveram na iminência de serem atingidos por cadeiras.

Durante o jogo iam sendo lançados petardos e tochas, com um cheiro muito forte no ar de pólvora seca, enquanto a PSP iam anulando sucessivamente focos de insubordinação, registando-se algumas escaramuças antes, durante e depois do jogo, uma das quais teve a agressão com uma garrafa na cabeça a um adepto, que foi transportado para o Hospital de Braga, após ter sido assistido junto à Bancada Poente pelos Bombeiros Voluntários de Amares e por uma médica e uma enfermeira do INEM, encontrando-se já livre de perigo.