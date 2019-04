O eurodeputado José Manuel Fernandes comprometeu-se domingo a apresentar um plano específico para o setor têxtil português, com especial incidência no Minho e no subsetor das malhas da Zona do Cávado e Ave, a ser financiado pelo orçamento da União Europeia.

Em Barcelos, o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes, candidato a um novo mandato no Parlamento Europeu, participou num encontro social-democrata, com centenas de apoiantes, em Barcelos.

“Deixo já este compromisso, eu apresentarei e defenderei em Bruxelas um plano para a competitividade do setor têxtil e das malhas, que lhe permita, através da investigação e da inovação, enfrentar com mais capacidade os desafios da globalização” assumiu, num jantar que reuniu centenas de autarcas, militantes e simpatizantes sociais democratas, em Barcelos.

Coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos e candidato pelo PSD às próximas eleições europeias, José Manuel Fernandes acentuou também que o plano abrange, além da investigação e da inovação, a qualificação dos recursos humanos e os próprios recursos necessários à atividade das empresas, em especial as pequenas e médias empresas.

No evento participou também Otília Castro, a barcelense que integra a lista de candidatos social-democratas ao Parlamento Europeu, o deputado à Assembleia da República, Joel Sá, o vereador e líder concelhio do PSD, José Luís Novais, e o mandatário concelhio para a Juventude, Leandro Pereira.

O vereador e líder da concelhia acusou os socialistas, que governam o município local de não aproveitarem os fundos comunitários, não apresentando candidaturas nem projetos, “ao contrário do que sucede em sete outros concelhos vizinhos, liderados por autarcas do PSD”.

José Novais lamentou que o novo hospital ficará no papel e o comboio Porto/Vigo não parará em Barcelos, ao contrário do que fora prometido.

As críticas à gestão socialista foram reforçadas por José Manuel Fernandes para lembrar que o candidato socialista às europeias, Pedro Marques, “foi o ministro da propaganda e do desinvestimento”, ele que “falhou em toda a linha”, e que, por isso, “em Barcelos merece ter zero votos”.

O eurodeputado chamou ainda a atenção que o cabeça-de-lista do PS “anda a anunciar propostas que já foram aprovadas no Parlamento Europeu, algumas delas apresentadas pelos eurodeputados do PSD”.

Em contraponto, José Manuel Fernandes elogiou o cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, assegurando que lhe “dá dez a zero”.

José Manuel Fernandes acusou ainda o Governo de António Costa de não ter aproveitado “um cêntimo sequer do Plano Juncker de investimento, ao contrário do que fizeram empresas e instituições nacionais, apesar de o executivo governamental nem sequer lhes ter dado a necessária informação”.

“Extremismos do PCP e do Bloco”

José Manuel Fernandes avisou ainda os portugueses para que se não deixem iludir pelos extremos, frisando que, na Europa não há só populismos de extrema-direita: “a verdade é que, no Parlamento Europeu, em 95 por cento das votações, o PCP e o Bloco de Esquerda votam com os populistas de extrema-direita, antieuropeus, como os da Marine Le Pen”.

Na sua intervenção, José Manuel Fernandes assinalou que o PSD apresenta, na próxima legislatura europeia, propostas no sentido de que seja promovida a natalidade em toda a Europa e para um programa de investigação e combate ao cancro, que “torne a União Europeia líder no ataque a esta doença assassina”.