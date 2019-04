Depois de um sábado atípico, com qualificação e corrida 1 muito aquém das expectativas, o segundo dia de competição, domingo, não foi melhor em termos de resultados, porque Tiago Monteiro voltou a ter uma qualificação imprópria, isto muito devido a um erro de estratégia que não lhe permitiu fazer três voltas rápidas como todos os outros pilotos, que culminou com a 21ª posição da grelha.

Na primeira prova, com indícios de chuva e depois de uma escolha de pneus acertada, Tiago Monteiro fez um excelente arranque, estava a ganhar duas a três posições por curva, quando foi abalroado por um adversário que o fez entrar em pião,

Os danos no carro ditaram o abandono imediato, mas a equipa recuperou o Honda Civic Type R TCR ainda a tempo do seu terceiro confronto, com um novo 21º lugar da grelha, muitas lutas, recuperação de posições até ao 16º lugar, cruzando a linha de meta com o 'safety-car' em pista nesta posição.

“Fim-de-semana muito complicado”

Segundo Tiago Monteiro, “não há muito que se possa dizer depois de um fim-de-semana destes, porque quando as qualificações correm mal dificilmente as corridas são fáceis, já que um ínfimo detalhe faz toda a diferença num campeonato tão competitivo como o que temos este ano”.

“Tenho pena, porque depois do infortúnio de sábado fizemos modificações no carro que pareciam estar a resultar, mas ficar privado de uma terceira volta rápida ditou o resultado, com o andamento que estava chegaria certamente à Q2 e daí em diante tudo poderia acontecer”, salientou Tiago Monteiro, acrescentando que “estar na cauda do pelotão é quase como entrar numa guerra, as lutas são duras e tudo pode acontecer, sobretudo de mau”.

“Na primeira corrida, com a opção de utilizar pneus 'slics' na frente e de chuva atrás, estava a dar os seus frutos naquelas condições, ultrapassando os meus adversários sem grandes problemas, mas depois fui abalroado e foi o fim da recuperação”, como explicou o piloto internacional.

“Na segunda corrida, as condições atmosféricas eram mais estáveis, as lutas continuaram, cheguei a 16º, mas depois o 'safety-car' entrou em pista e não houve mais oportunidades para recuperar lugares”, destacou Tiago Monteiro.

“Foi um fim-de-semana muito complicado para mim e para a equipa, agora vamos ter de pensar nos erros que cometemos, aprender com eles e não voltar a fazê-los, dificilmente teremos um fim-de-semana tão mau como este, por isso é olhar em frente e trabalhar para a próxima prova”, afirmou Tiago Monteiro confiante quanto ao futuro, pensando assim já na próxima jornada do WTCR, agendada para a Eslováquia, nos dias 11 e 12 de maio.