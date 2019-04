Évora deverá ser o distrito mais quente, com a temperatura máxima a chegar aos 30ºC (e 12ºC de temperatura mínima). Seguem-se Setúbal, Santarém, Castelo Branco, Beja e Faro, com temperaturas a oscilar entre os 27ºC e os 29ºC.

Para Lisboa está prevista uma temperatura máxima de 26ºC e mínima de 14ºC.

Já no Porto, os termómetros não deverão ultrapassar os 21ºC.

No restante território continental, o céu também estará pouco nublado ou limpo, havendo períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro e, durante a tarde, no Interior, com temperaturas máximas a variarem entre os 20ºC e os 26ºC.

Já as ilhas deverão ser as menos beneficiadas com este verão antecipado. No arquipélago dos Açores estão previstos períodos de céu muito nublado, com algumas abertas para as ilhas do Corvo e Flores. Para o Grupo Central e Oriental está previsto céu muito nublado, com alguns períodos de chuva, sendo que a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 19ºC.

Na Madeira está previsto céu muito nublado, com vento fraco a moderado de nordeste e temperaturas máximas de 23ºC.