O acidente ocorreu no sentido de Braga para Barcelos da A11, à passagem da freguesia de Martim, quando um pequeno automóvel da marca e modelo Fiat Seicento terá avariado na via, sendo imediatamente colhido por um BMW, que seguia atrás, ficando o primeiro veículo reduzido a metade, dada a violência do choque e a velocidade que se guia o BMW.

As operações de socorro estiveram a cargo dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, com duas ambulâncias e vários operacionais, enquanto pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, avançou uma viatura de desencarceramento, a par do INEM com ambulância e duas viaturas médicas de emergência e reanimação que trataram as vítimas.

A vítima em estado grave seguiu de imediato para a Sala de Emergência do Hospital de Braga, enquanto os dois feridos ligeiros receberam a assistência no Hospital de Barcelos.

O Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Braga registou a ocorrência, depois de ter apoiado as ações de socorro, que implicaram a interrupção temporária de duas das três vias de circulação, naquele mesmo troço da A11.