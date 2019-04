De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal prestadas à agência Lusa, o fogo, que perto das 6h40 já se encontrava em fase de conclusão, “ficou confinado a um só viatura”.

"O fogo terá começado numa viatura que estava na garagem do prédio. Estamos a falar de um estacionamento subterrâneo. Em princípio terá ficado confinado apenas a essa viatura, mas só no rescaldo haverá certezas", afirmou a fonte à mesma agência noticiosa.

Ainda de acordo com o CDOS de Setúbal, o fumo intenso terá levado as autoridades a retirarem as pessoas do local, por precaução.

Na sequência deste incidente, duas pessoas foram transportadas para o hospital devido à inalação de fumos. O alerta de incêndio foi dado às 4h27 e, à hora de conclusão, estavam no local 24 operacionais, apoiados por dez veículos.