Um adepto foi agredido em Braga com garrafa na cabeça, no Estádio Municipal de Braga, a meio da tarde deste domingo, poucos minutos antes do início do jogo entre o Sporting Clube de Braga e o Sport Lisboa e Benfica, já nas imediações do topo da Bancada Poente.

A vítima foi assistida inicialmente pelos Bombeiros Voluntários de Amares e depois por uma médica e uma enfermeira da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo recebido assistência no local e transportada de imediato para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga pelos mesmos operacionais em ambulância dos Bombeiros Voluntários de Amares.

O caso foi rapidamente controlado pelas forças da PSP, que este domingo estão em grande número envolvidos no policiamento deste jogo considerado de “risco elevado”, com um dispositivo oriundo do Comando Distrital de Braga reforçado com agentes dos Comandos Metropolitanos do Porto (COMETPOR) e Lisboa (COMETLIS) incluindo agentes à civil.

No Estádio Municipal de Braga está também destacada uma equipa da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e das Delegações da Cruz Vermelha de Braga e de Gaia.