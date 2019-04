O corpo encontrado na manhã deste domingo junto à Praça Sony, no Parque das Nações, em Lisboa, é de um jovem de 24 anos de nacionalidade brasileira que estava desaparecido há uma semana.

Filipe Reis, barbeiro de profissão, tinha sido visto pela última vez no sábado do último fim de semana junto à discoteca Cenoura do Rio, no Parque das Nações, onde esteve envolvido numa rixa com cinco outros jovens, da qual saiu com vários ferimentos.

Quando a polícia chegou ao local, o jovem tinha fugido e não estava no local.

O corpo foi para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.