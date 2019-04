Depois de derrubar a equipa do melhor jogador do mundo de futsal, Ricardinho, o Sporting defrontou a equipa que jogava em casa - Cazaquistão - Almaty Kairat, na final do Campeonato Europeu de futsal.

A equipa de Alvalade venceu por 2-1 e conquistou a Liga dos Campeões, a primeira da sua história!