Este domingo já se dirigiram às urnas, até às 14h, 41,48% dos eleitores, o que representa um aumento de quase cinco pontos percentuais face às últimas eleições, de 26 de junho de 2016, em igual período, de acordo com dados oficiais.

Quase 37 milhões de espanhóis votam este domingo para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana. As urnas fecham às 20h (19h em Lisboa), altura em que começarão a ser conhecidos os resultados das sondagens feitas à boca das urnas.

De acordo com estudos feitos nos últimos dias, cinco partidos deverão ter mais de 10% de votos, sendo que os socialistas do PSOE serão os favoritos, com cerca de 30%, um resultado que fica muito aquém da percentagem necessária para a maioria absoluta.

Em segundo lugar deverá ficar o PP, de direita, com quase 20% e o Cidadãos (direita liberal), Unidas Podemos (extrema-esquerda) e Vox (extrema-direita) deverão conseguir entre 10% e 15% dos votos.