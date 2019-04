Cinco pessoas deverão ter ficado presas numa gruta no condado de Russell, no estado americano de Virgínia.

As autoridades já foram alertadas e, de acordo com o gabinete do xerife daquela região, citado pela WCYB News, as cinco pessoas não conseguem abandonar a gruta, uma vez que o piso se encontra bastante escorregadio.

Relatórios iniciais dão conta de que as pessoas se encontram bem e aguardam pelas equipas de resgate, que terão que recorrer ao uso de “equipamento pesado”, de forma a colocar todos em segurança, avança Jess Powers, coordenador da equipa de resgate do condado de Russell.