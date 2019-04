As urnas abriram na manhã deste domingo, em Espanha, às 9h00 locais (8h00 em Lisboa). Até às 20h os quase 37 milhões de eleitores vão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo também as eleições para o Parlamento regional na Comunidade Valenciana.

Recorde-se que nas últimas eleições gerais, que aconteceram em junho de 2016, o PP obteve 33% dos votos, o que representou a eleição de 137 deputados. Já o PSOE conseguiu eleger 85 deputados, com uma percentagem de voto de 22,7%. O Unidos Podemos conseguiu 21,1% (71 deputados) e o Cidadãos 13,1% (32 deputados). Houve ainda vários partidos com uma representação menor que, em conjunto, ocuparam os 25 lugares restantes.

Para um executivo estável serão necessários mais de metade (175) do total dos 350 deputados.

De acordo com dados do Ministério do Interior espanhol, deverá haver mais de 92 mil agentes, de diversos corpos policiais, a vigiar estas eleições. Houve também um reforço das medidas antiterroristas e um plano especial para impedir os ciberataques.