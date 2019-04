Uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois de um homem ter disparado, este sábado, numa sinagoga na cidade de Poway, nos Estados Unidos.

Steve Vaus, presidente do município, disse que o tiroteio poderá estar ligado a um crime de ódio devido "a afirmações que foram proferidas quando o atirador entrou na sinagoga".

A man has been detained for questioning in connection with a reported shooting at a synagogue in the city of Poway, California, according to the San Diego Sheriff's Department. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/XMvJ6d6Mig

O tiroteio ocorreu às 11:30 locais (19:30 em Lisboa) na sinagoga Chabad, na cidade de Poway, no estado da Califórnia.

Foi, entretanto, detido um suspeito.

De acordo com a cadeia de televisão local KGTV, celebrava-se na sinagoga o último dia da Páscoa judaica.

Our thoughts and condolences go out to the family of the woman who died, the Chabad of Poway community and everyone affected by this tragic shooting. https://t.co/gxwRkmQPgL