O Mundial da França feminino está prestes a começar. Entre os dias 7 de junho e 7 de julho de 2019, em França, as seleções de futebol feminino medem forças no relvado. No entanto, não é apenas no campo que estarão em destaque. A Panini lançou uma caderneta dedicada às atletas presentes na competição. Ao todo, são 480 cromos numa caderneta com 56 páginas.

Para além das jogadoras, a caderneta contempla também os estádios e uma página especial com as lendas do torneio, entre as quais está Marta, a jogadora da seleção brasileira eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

A empresa italiana já tinha produzido duas cadernetas dedicadas ao futebol feminino, em 2011 e 2015.