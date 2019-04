Em Novembro deste ano, se Deus quiser, vamos ter mais um bebé na família!!! ⁣ ⁣ Mas antes de ter este bebé na barriga, tive outro...⁣ Era início de Janeiro e tínhamos acabado de chegar de férias no Brasil com a família toda. De volta ao trabalho, comecei a sentir que alguma coisa em mim estava diferente. Dias depois, no médico, ouvi o coração do bebé ecoar pela sala. “Parabéns Ines, vemo-nos daqui a uns tempos.” Mas, às 8 semanas de gravidez, no dia da festa de 1 ano da Alice, perdi o bebé. Os médicos deram me várias hipóteses, mas quis deixar a natureza actuar sozinha. Os dias que se seguiram foram extremamente duros para a nossa família, sendo que, apesar de da dor, fortaleci as minhas convicções profundas de que não há maior dádiva que a vida, e de que a natureza, ainda em fases tão preliminares, já é perfeita. ⁣ ⁣ Um mês depois, descobri que estava à espera de bebé outra vez. Sentei me na cadeira do médico com o coração aos saltos. Foi-me dito que o bebé estava óptimo, mas que tinha também um descolamento grande e que as hipóteses de a gravidez avançar eram de 50/50. Mandaram me ficar de repouso em casa e esperar. ⁣ ⁣ Fast-forward para hoje, estou de 12 semanas. Graças a Deus, está tudo bem com o bebé mas cada dia é uma vitória e ainda é uma gravidez de alto risco. Queria partilhar a nossa história aqui porque sei que muitos casais passam por isto e é importante falar sobre o assunto. Dizem sempre que devemos esperar até as 12 semanas para anunciar mas, na minha opinião, isso só contribui para tornar o assunto ainda mais tabu e acaba por dar a sensação à mãe que para os outros, o bebe não existiu. Mas existiu, e existe. Para mim e para o Pedro, é um filho que nos acompanhará sempre, e que está no céu a olhar pela nossa família. ⁣ ⁣ Uma querida amiga minha que passou pelo mesmo, disse-me a seguinte frase de S. Paulo que me tem acompanhado desde então: “É quando sou fraco que sou forte” ❤️⁣ ⁣

A post shared by Ines Patrocinio RM 🧢 (@inespatrociniorm) on Apr 26, 2019 at 8:42am PDT